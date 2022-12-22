Давид Алаба признан футболистом года в Австрии

Защитник «Реала» Давид Алаба признан лучшим футболистом Австрии в 2022 году, информирует ORF. Для Алабы это уже третья подобная награда подряд и девятая за всё время.

В голосовании Давид победил с огромным отрывом — он набрал 58 баллов. Второе место занял нападающий Марко Арнаутович, за которого проголосовали 16 человек. На третьей строчке оказался Конрад Лаймер из «РБ Лейпциг» (7 голосов).

В сезоне-2022/2023 Алаба провёл за «Реал» 21 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету в 2022 году семь матчей и один гол в составе сборной Австрии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего защитника в € 55 млн.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видео: