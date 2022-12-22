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Мбаппе отказался от 10-дневного отдыха после ЧМ-2022, предложенного ему «ПСЖ»

Мбаппе отказался от 10-дневного отдыха после ЧМ-2022, предложенного ему «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от отдыха, предложенного ему руководством клуба после чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает L’Equipe.

Отмечается, что 24-летний форвард мог воспользоваться возможностью отдохнуть в течение 10 дней. Однако уже вчера, 21 декабря, Мбаппе присоединился к «ПСЖ» на тренировочной базе клуба.

Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, забив восемь голов в семи матчах. Сборная Франции заняла второе место, уступив в финальной игре Аргентине (3:3, 2:4 пен.). Ранее Мбаппе уже выигрывал Кубок мира — в 2018 году.

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 41 очко после 15 матчей. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с «Баварией».

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