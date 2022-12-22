Источник: «Зенит» подпишет Адсона из «Коринтианса»

Атакующий полузащитник «Коринтианса» Адсон может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах футболиста заинтересован «Зенит». Об этом сообщил скаут «Коринтианса» Жоао Демори в своих соцсетях.

Скаут написал в утвердительной форме, что Адсон переходит в «Зенит», а два других футболиста, Роберт Ренан и Педро, остаются в Бразилии.

Ранее СМИ сообщали, что «Коринтианс» хочет выкупить у «Зенита» Юри Алберто, который сейчас выступает в бразильском клубе на правах аренды. Также из «Зенита» может уйти Клаудиньо — интерес к нему проявляет «Палмейрас».

На зимнюю паузу «Зенит» ушёл на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав в 17 матчах 42 очка. В Фонбет Кубке России «Зенит» занял в своей группе третье место и попал в сетку Пути регионов.