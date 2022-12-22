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Мауро Икарди придётся отдать более € 90 млн после развода с Вандой Нарой

Мауро Икарди придётся отдать более € 90 млн после развода с Вандой Нарой
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Непростые перипетии личных отношений нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди близятся к своему завершению. Бывший агент и супруга аргентинского форварда Ванда Нара объявила, что теперь они окончательно разошлись, вследствие чего запускается бракоразводный процесс. Как сообщает Ole, Нара может получить от Мауро более € 90 млн, включая недвижимость и предметы роскоши.

Данную сумму Нара получит тогда, когда оба бывших супруга подпишут все необходимые документы, чтобы развод вступил в силу. Однако, как сообщают некоторые источники, Ванда намерена получить половину совместных активов, в число которых входит заработок Икарди, который будет у него на протяжении всей профессиональной карьеры.

Напомним, права на Мауро Икарди принадлежат «ПСЖ», а в «Галатасарае» игрок находится на правах аренды. Его соглашение с парижским клубом истечёт летом 2024 года.

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