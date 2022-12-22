Президент Федерации футбола Франции: решение о продлении контракта остаётся за Дешамом

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что решение о продлении контракта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом полностью зависит от решения специалиста.



«У Дидье на руках все карты для продления соглашения, я сказал ему, что с тех пор, как мы приняли участие в последних четырёх чемпионатах мира, решение будет за ним.



Я думаю, мы договоримся», — приводит слова Ле Гре L'Équipe.



Также издание сообщает, что Ноэль Ле Гре рассчитывает продлить контракт Дешама до Евро-2024, так как в этом году кончается его президентский срок во главе FFF, однако сам специалист хочет остаться во главе сборной Франции до окончания следующего чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

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