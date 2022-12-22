Романо: «Челси» достиг устного соглашения о подписании игрока «Васко да Гамы» за € 20 млн

Лондонский «Челси» продолжает подписывать молодые таланты по всему миру. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, синие смогли достигнуть устной договорённости с бразильским клубом «Васко да Гама» о переходе 18-летнего защитника Андрей Сантоса за € 20 млн.

Личные условия между игроком и клубом также полностью согласованы. В данный момент бразильский и английский клубы готовят все необходимые документы для юридического завершения сделки. Сантос станет частью нового проекта «Челси» по привлечению молодых талантов. Ранее сообщалось, что на игрока также претендовали «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», но Сантос сделал выбор в пользу лондонского клуба.

«Челси» занимает восьмое место турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 21 очко после 14 матчей. В следующем туре лондонцы сыграют с «Борнмутом», матч состоится 27 декабря.

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