Бушманов: буду скучать по футболу. Хочется, чтобы долгий перерыв побыстрее закончился

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов заявил, что ему не хватает футбольных матчей. Российская премьер-Лига ушла на перерыв, матчи первенства возобновятся только в марте. Также в большинстве европейских чемпионатов сейчас зимняя пауза, связанная с проведением чемпионата мира в Катаре.



«Я уже не футболист, поэтому не устал от просмотра. Мне интересно смотреть футбол. Конечно, я буду скучать по футболу. Хочется, чтобы долгий перерыв побыстрее закончился», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лидером Российской Премьер-Лиги на перерыв ушёл «Зенит». В активе команды Сергея Семака 42 балла. На второй позиции расположился «Спартак» (36). Тройку замыкает «Ростов» (35).