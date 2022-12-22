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Пиняев: каждый клуб теряет игроков. Акцент делают на «Крыльях» — это предвзятое отношение

Пиняев: каждый клуб теряет игроков. Акцент делают на «Крыльях» — это предвзятое отношение
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Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился мнением, что, несмотря на уход игроков самарцев в другие команды, клубу удаётся сохранять стабильность в своих выступлениях.

«Грустно ли, что каждое трансферное окно из «Крыльев» забирают футболистов? Вы же видите, футбол команды остаётся прежним. В любой команде в трансферное окно уходят игроки, каждый клуб теряет игроков. Просто такой акцент делают на «Крыльях» — это какое-то предвзятое отношение. В любой команде уходят и приходят футболисты. Главное, что видна тренерская работа, остаётся картина, и приятно смотреть и наблюдать за футболом «Крыльев Советов», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что Пиняев может покинуть стан самарского клуба и перейти в «Локомотив». Позже «Чемпионат» сообщил, что «Крылья Советов» предложили Сергею новый контракт.

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