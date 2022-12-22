Лапорта: летние рычаги позволили «Барселоне» построить конкурентоспособную команду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал итоги года для каталонского клуба, а также заявил, что активированные летом финансовые рычаги позволили создать конкурентоспособную команду.

«Это был тяжёлый год, начало нашего выздоровления. Этим летом мы усердно работали над командой, которая может успешно выступать два года — а при необходимости можно вносить небольшие изменения. Это команда, которая может бороться за трофеи. Часть радости вернулась, но она не вернётся полностью, пока мы не начнем выигрывать титулы.

Теперь мы контролируем свой долг и сокращаем расходы на заработную плату игроков. Дела идут в правильном направлении как в спортивном, так и в финансовом плане. Уверен, что есть вещи, которые могли бы получиться лучше, но мы делаем всё, что в наших силах, и мы должны смотреть в будущее. У болельщиков «Барсы» есть ощущение, что наступает эпоха великолепия, и мы должны сделать так, чтобы это произошло. Летние рычаги помогли нам создать более конкурентоспособную команду, и сейчас мы восстанавливаем престиж в футбольном мире», — приводит слова Лапорты официальный сайт сине-гранатовых.

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