Карасёв: был на сборе судей перед февралём. Все основные арбитры поехали на чемпионат мира

Российский арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос, мог ли он поехать на чемпионат мира в Катаре в качестве одного из судей.

«Поехал бы на ЧМ? Вероятно, что да. Не могу сказать стопроцентно. Я был на сборе перед февралём. Все основные судьи поехали на чемпионат мира», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Международное первенство по футболу проходило с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, в матче за титул обыгравшая Францию в серии послематчевых пенальти — 4:2 (3:3 по завершению дополнительного времени). Решающую встречу за золотые медали отсудил польский арбитр Шимон Марциняк.

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