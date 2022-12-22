Президент «Барселоны»: вылет из ЛЧ был жестоким ударом, теперь наш приоритет — Ла Лига

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какие приоритету у клуба после вылета из Лиги чемпионов, а также выразил надежду, что в скором времени каталонцы смогут завоевать эту награду.

«Вылет из Лиги чемпионов был жестоким ударом, но мы прекрасно держимся. Приоритетом является чемпионат, и команда достаточно мотивирована. У нас такой конкурентоспособный состав, что от нас было делегировано больше игроков на чемпионат мира, чем от любой другой команды. Наши игроки высочайшего класса, некоторые молодые, а некоторые опытные, и прямо сейчас мы лидируем в лиге.



Как президент и как человек, который любит «Барсу», я ничего не хочу больше, чем выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Но мы также хотим выиграть лигу. Если вы выиграете её, это означает, что вы также можете претендовать и на Лигу чемпионов», — приводит слова Лапорта официальный сайт «Барселоны».

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