Лапорта: первый год Хави в «Барселоне» превзошёл все ожидания

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о работе главного тренера сине-гранатовых Хави, который возглавил команду в ноябре 2021 года.

«Если мы собираемся выигрывать трофеи, то лучшая поддержка, на которую мы можем надеяться, это Хави и весь его персонал. Это люди, которым мы можем доверять и которые знают, что такое «Барселона». Проект Хави действительно начался только в этом году, когда мы смогли поговорить о том, такие футболисты ему были нужны. Но я знаю, что он также очень верит в нашу академию, где у нас также есть многообещающие игроки.

Его первый год превзошёл все ожидания. Он играл за «Барсу» и знает это место насквозь. С ним приятно разговаривать и оценивать ситуацию в перспективе. Он знает, как должна играть эта команда, и знает, как вести себя с игроками. Для меня большая честь иметь его в качестве тренера», — цитирует Хави официальный сайт «Барселоны».

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