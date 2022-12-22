Президент «Барселоны»: Левандовски — одна из причин, почему фанаты возвращаются на стадион

Президент «Барселона» Жоан Лапорта поделился мнением о текущем в составе сине-гранатовых, который пополнился летом после подписания нескольких футболистов, а также о нападающем Роберте Левандовском.

«Команда играет лучше с Левандовским в составе, и он является одной из причин, почему болельщики постепенно возвращаются на стадион. Он ответственный, он серьёзный, он прекрасный человек, которого люди ценят. Жюль Кунде только что принял участие в финале чемпионата мира. И я также доволен всеми остальными.



У нас также есть важные игроки, такие как Педри и Гави, которые очень молоды, но полностью готовы к игре в основе, и вокруг них царит семейная атмосфера. Френки де Йонг — ещё один талантливый молодой игрок и прирождённый лидер. У нас есть важные игроки на каждой позиции. Мы усердно работали над созданием команды прошлым летом, и нет никаких признаков того, что мы что-то сделали не так, когда подписали так много новых игроков», — приводит слова Лапорты официальный сайт каталонского клуба.

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