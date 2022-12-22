Александр Кокорин сыграет в первом матче «Ариса» на новом стадионе

Сегодня, 22 декабря, в 20:00 по московскому времени, «Арис» из Лимасола в своём первом матче на новом домашнем стадионе «Альфамега Стэдиум» примет АПОЭЛ. Российский нападающий Александр Кокорин, пропустивший несколько последних матчей из-за травмы, попал в заявку на сегодняшнюю игру.

Фото: ФК «Арис»

В преддверии матча президент «Ариса» Владимир Фёдоров обратился к болельщикам: «Сегодня исторический день. Наша команда проводит первый домашний матч на новом стадионе. Благодарим вас за преданность клубу. Пожелаем «Арису» процветания и больших побед на этом стадионе!»

Следить за прямой трансляцией игры можно на официальных ресурсах клуба:

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