Лапорта — о Месси в «Барселоне»: если мы и задействуем рычаги, то не для подписания игрока

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему будет крайне трудно вернуть бывшего нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.
«Очевидно, я хотел бы, чтобы Месси когда-нибудь вернулся. Я бы с удовольствием, но мы не можем строить команду на основе таких ожиданий. Он игрок «ПСЖ», у него есть с ними контракт. Он только что выиграл чемпионат мира. Мы очень рады за него. Чего я не хочу, так это создавать ожидания, которые сопряжены с большими трудностями.
Были задействованы рычаги, чтобы спасти клуб, потому что он оказался в очень сложной ситуации. Теперь Ла Лига установила ограничения на использование рычагов. Всё ещё можно провести некоторые из этих операций, но не для подписания контракта с каким-либо игроком», — цитирует Лапорту издание Marca.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:
- 22 декабря 2022
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