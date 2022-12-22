Андрей Канчельскис: в России был самый лучший чемпионат мира по футболу. The best!

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил чемпионаты мира в России и в Катаре.
«Чемпионат мира в Катаре удался — хороший и классный. По содержанию вопросов нет. Но в России был самый лучший ЧМ по футболу — номер один. The best! Не имеют права команды летать из Абу-Даби и Дубай на игры. Если кто-то хочет поспорить — пускай задаёт мне вопросы. У нас всё было хорошо. Организация была сумасшедшая! И все это признают!», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Мировое первенство в Катаре выиграла сборная Аргентины, которая была сильней Франции (3:3, 4:2 пен.) в финальном матче турнира. Французы завоевали медали чемпионата мира второй раз подряд — на турнире в России команда Дидье Дешама завоевала Кубок мира, обыграв Хорватию со счётом 4:2.
- 22 декабря 2022
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