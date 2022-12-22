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Микель Артета: мы довольны Мартинелли, но новостей о новом контракте нет

Микель Артета: мы довольны Мартинелли, но новостей о новом контракте нет
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном продлении контракта с бразильским форвардом команды Габриэлом Мартинелли.

«Сейчас нет никаких новостей о новой сделке. Мы очень довольны этим футболистом – в ближайшие недели можете спросить меня об этом ещё раз», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Действующий контракт бразильского футболиста истекает летом 2024 года.

Ранее появлялась информация, что скауты «Барселоны» внимательно следят за Мартинелли, который выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре. За три матча 21-летний футболист не отличился результативными действиями.

В 14 матчах текущего сезона АПЛ форвард забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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