Микель Артета: мы довольны Мартинелли, но новостей о новом контракте нет

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном продлении контракта с бразильским форвардом команды Габриэлом Мартинелли.
«Сейчас нет никаких новостей о новой сделке. Мы очень довольны этим футболистом – в ближайшие недели можете спросить меня об этом ещё раз», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Действующий контракт бразильского футболиста истекает летом 2024 года.
Ранее появлялась информация, что скауты «Барселоны» внимательно следят за Мартинелли, который выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре. За три матча 21-летний футболист не отличился результативными действиями.
В 14 матчах текущего сезона АПЛ форвард забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 22 декабря 2022
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