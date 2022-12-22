Артета — о работе с Гвардиолой: когда рядом есть такой человек, ты готов умереть за него

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о совместной работе с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

«Однажды Пеп [Гвардиола] очень чётко сказал мне: «В тот день, когда я приеду в Англию, хочу реализовать свою мечту сделать то же, что я сделал в Барселоне. Но только в этой лиге, где все говорят, что это невозможно. И я хотел бы, чтобы ты со своей поддержкой и опытом помог мне осуществить эту мечту».



Нам пришлось многое поменять в клубе. Нам нужно было понять культуру английского футбола, как действуют судьи, как работают СМИ. Было много вещей, которыми очень интересовался Пеп. Некоторые вещи мы собирались сразу же опровергнуть, потому что это противоречит культуре английского футбола, и потребовалось время, чтобы сломать эту стену. Но когда у тебя в жизни есть человек, такой решительный, такой ясный, такой сосредоточенный и с такими сильными убеждениями, ты готов умереть за него.



Перестройка заняла некоторое время. В первый год было непросто, но я думаю, что процесс, который мы наладили, роли, которые у нас были, и ясность, которая была в тренерском штабе, помогли заложить необходимый фундамент», — приводит слова Артеты talkSPORT.

Новость по теме Микель Артета: Гвардиола звонил мне и спрашивал совета, как играть с английскими командами

Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы