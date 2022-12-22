Владимир Гранат: футбола никогда много не бывает. Можно сказать, что уже скучаю

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями об окончании чемпионата мира, во время которого менее чем за месяц было сыграно 64 игры.
«Футбола никогда много не бывает. Каждый же отвлекается на другие вещи — не только футбол всё время смотрит. Я как футболист не считаю, что футбола было много. Можно сказать, что уже скучаю», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Международное футбольное первенство проходило в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, которая в решающем матче обыграла Францию в серии послематчевых пенальти — 4:2 (3:3 после дополнительного времени). Бронзовым призёром мирового первенства стала Хорватия, которая в матче за третье место одержала верх над Марокко — 2:1.
- 22 декабря 2022
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