Пиняев предположил, почему он не перешел в «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который тренировался с академией «Манчестер Юнайтед», предположил, почему английский клуб не выкупил его.
«Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет, посмотрим. Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то было не так. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю», — цитирует Пиняева «КП Спорт».
Ранее стало известно, что «Крылья Советов» отклонили запрос «Локомотива» о трансфере Пиняева. Дополнительно было обговорено, что сумма выкупа Пиняева в 10 раз превышает цену, которую самарская команда заплатила за него «Чертаново» в 2021 году. В нынешнем сезоне Пиняев забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
- 22 декабря 2022
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