ФИФА признала факт несанкционированного доступа на поле после финала чемпионата мира

Скандал вокруг знаменитого шеф-повара Salt Bae, который смог выйти на поле после финала чемпионата мира, продолжает набирать обороты. Как сообщает издание Daily Mail, после проведения внутреннего расследования в ФИФА признали факт неправомерного допуска на поле отдельных лиц после церемония награждения мирового первенства. Организация пообещала принять внутренние меры, подробности которых не уточняются.

Хотя международная футбольная организация не стала раскрывать список лиц, которые смогли выйти на поле, одним из них является знаменитый шеф-повар Salt Bae. После окончания церемонии награждения чемпионата мира он не только оказался на газоне рядом с игроками сборной Аргентины, победившей в турнире, но и сфотографировался с некоторыми из них и даже прикоснулся к Кубку мира, что запрещено правилами ФИФА.

После опубликованных фотографий шеф-повара многие эксперты, журналисты и бывшие футболисты раскритиковали организацию за нарушение принятых ею же правил. Досталось и президенту ФИФА Джанни Инфантино, которого обвинили в кумовстве.

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Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины: