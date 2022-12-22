Булыкин: России будет тяжело перейти в Азию, учитывая международное влияние на спорт

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).



«Мы можем попасть в очень тяжёлую ситуацию, если начнём этот переход. Очень много стран за санкции против России не только в футболе, но и во всём спорте.



Может быть очень тяжёлая ситуация и с переходом, и с выступлением. Учитывая международное влияние на спорт, России будет тяжело перейти в Азиатскую конфедерацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную страны от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, команда Валерия Карпина не сумела принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре.