Голы Джеко и Лукаку принесли «Интеру» победу в товарищеском матче с «Реджиной»

Завершился товарищеский матч, в котором команда итальянской серии В – «Реджина» принимала миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Оресте Гранилло» в Реджо-ди-Калабрии и завершилась победой гостей – 2:0.



Оба гола в матче были забиты в концовке встречи – на 80-й минуте ворота Федерико Равальи поразил боснийский форвард миланцев Эдин Джеко, а спустя семь минут Ромелу Лукаку удвоил преимущество своей команды.



«Интер» занимает в турнирной таблице Серии А пятое место, имея в активе 30 очков. Отставание от лидера турнира – «Наполи» — составляет 11 баллов. В 16-м туре итальянского первенства «Интер» 29 декабря на выезде сыграет с «Сассуоло».



В 1/8 финала Лиги чемпионов миланцы в двухматчевом противостоянии встретятся с «Порту». Первая встреча состоится 22 февраля в Милане.