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Голы Джеко и Лукаку принесли «Интеру» победу в товарищеском матче с «Реджиной»

Голы Джеко и Лукаку принесли «Интеру» победу в товарищеском матче с «Реджиной»
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Завершился товарищеский матч, в котором команда итальянской серии В – «Реджина» принимала миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Оресте Гранилло» в Реджо-ди-Калабрии и завершилась победой гостей – 2:0.

Оба гола в матче были забиты в концовке встречи – на 80-й минуте ворота Федерико Равальи поразил боснийский форвард миланцев Эдин Джеко, а спустя семь минут Ромелу Лукаку удвоил преимущество своей команды.

«Интер» занимает в турнирной таблице Серии А пятое место, имея в активе 30 очков. Отставание от лидера турнира – «Наполи» — составляет 11 баллов. В 16-м туре итальянского первенства «Интер» 29 декабря на выезде сыграет с «Сассуоло».

В 1/8 финала Лиги чемпионов миланцы в двухматчевом противостоянии встретятся с «Порту». Первая встреча состоится 22 февраля в Милане.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 декабря 2022, четверг. 20:00 МСК
Реджина
Реджо-ди-Калабрия, Италия
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Джеко – 80'   0:2 Лукаку – 87'
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