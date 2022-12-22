Силкин: с удовольствием посмотрел ЧМ — готов был смотреть ещё. Сейчас стало скучновато
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что после завершения чемпионата мира в Катаре ему не хватает футбольных матчей.
«С удовольствием посмотрел чемпионат мира — готов был смотреть ещё. Не устал ли я от просмотра футбола? Сейчас игр нет — стало скучновато», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Победу на чемпионате мира в Катаре одержала сборная Аргентины, которая победила в финале французов (3:3, 4:2 пен.). Южноамериканская команда выиграла мировое первенство впервые с 1986 года. Для Аргентины это третий титул в истории. По этому показателю команда обошла сборные Франции и Уругвая.
Капитан Аргентины Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.
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