Силкин: с удовольствием посмотрел ЧМ — готов был смотреть ещё. Сейчас стало скучновато

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что после завершения чемпионата мира в Катаре ему не хватает футбольных матчей.



«С удовольствием посмотрел чемпионат мира — готов был смотреть ещё. Не устал ли я от просмотра футбола? Сейчас игр нет — стало скучновато», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Победу на чемпионате мира в Катаре одержала сборная Аргентины, которая победила в финале французов (3:3, 4:2 пен.). Южноамериканская команда выиграла мировое первенство впервые с 1986 года. Для Аргентины это третий титул в истории. По этому показателю команда обошла сборные Франции и Уругвая.

Капитан Аргентины Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.