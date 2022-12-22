«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч Кубка лиги

Сегодня, 22 декабря, состоится встреча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Команды сыграют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра Дэвида Кута прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды огласили стартовые составы.
«Манчестер Сити»: Ортега — Льюис, Аканджи, Лапорт, Аке — Палмер, Гюндоган, Эрнандес, Де Брёйне — Марез, Холанд.
Запсные: Карсон, Уолкер, Гомес, Стоунз, Канселу, Робертсон, Силва, Фоден, Грилиш.
«Ливерпуль»: Келлехер — Милнер, Матип, Гомес, Робертсон — Алькантара, Байчетич, Эллиотт — Салах, Нуньес, Карвалью.
Запасные: Адриан, Цимикас, Рэмси, Филлипс, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Фабиньо, Кейта, Доак.
- 22 декабря 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:26
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:10
-
20:08