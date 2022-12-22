«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч Кубка лиги

Сегодня, 22 декабря, состоится встреча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Команды сыграют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра Дэвида Кута прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды огласили стартовые составы.

«Манчестер Сити»: Ортега — Льюис, Аканджи, Лапорт, Аке — Палмер, Гюндоган, Эрнандес, Де Брёйне — Марез, Холанд.

Запсные: Карсон, Уолкер, Гомес, Стоунз, Канселу, Робертсон, Силва, Фоден, Грилиш.

«Ливерпуль»: Келлехер — Милнер, Матип, Гомес, Робертсон — Алькантара, Байчетич, Эллиотт — Салах, Нуньес, Карвалью.

Запасные: Адриан, Цимикас, Рэмси, Филлипс, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Фабиньо, Кейта, Доак.