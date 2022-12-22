Каррагер: Роналду всегда был таким, но раньше он давал результат

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил поведение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по отношению к главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу.



«Роналду остался Роналду, он всегда был таким. Но раньше он давал результат и с ним был смысл сотрудничать. В спорте так устроено. Любой главный тренер хочет извлечь из игрока побольше пользы, а затратить на него меньше энергии. Когда проблем становится больше, чем пользы, игроку надо уходить», – цитирует Каррагера Daily Mail.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором выставил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе в негативном ключе. После этого английский клуб объявил о расторжении контракта с Криштиану.