Вингер Ансу Фати рассказал, почему решил перейти в «Барселону» вместо «Реала»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати рассказал, что мог перейти в мадридский «Реал» перед подписанием контракта с сине-гранатовыми, а также объяснил причины своего выбора.
«До того, как я подписал контракт с «Барселоной», я пробовал себя в мадридском «Реале». В то время у клуба не было академии для размещения своих молодых футболистов. Обсудив этот факт с моим отцом, мы решили, что «Барселона» вместе с их «Ла Масией» — лучший вариант для меня как с точки зрения футбола, так моего образования», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.
Фати выступает в основе «Барселоны» с 2019 года. С тех пор из-за травм игрок успел провести за клуб в испанской Ла Лиге только 55 матчей, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»:
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