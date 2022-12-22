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Эрик тен Хаг: у Ван-Биссаки есть будущее в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг: у Ван-Биссаки есть будущее в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем защитника Аарона Ван-Биссаки в команде. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют расстаться с игроком.

«У Аарона Ван-Биссаки есть будущее в клубе. У него было несколько хороших сезонов в «Манчестер Юнайтед», но с начала текущего чемпионата его преследуют травмы и болезни.

С момента, когда он перезапустился, он в хорошей форме и может тренироваться с командой. Видно, как он прогрессирует», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Аарон Ван-Биссака является воспитанником «Кристал Пэлас». В «Манчестер Юнайтед» игрок перешёл в 2019 году.

В текущем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» лишь одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

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