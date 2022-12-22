«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанд открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты идёт встреча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги, в которой «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра Дэвида Кута прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 10-й минуте счёт открыл норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд.



Команда из Манчестера в предыдущем раунде оказалась сильнее лондонского «Челси» со счётом 2:0. Оба гола «горожане» забили на исходе часа игры – их авторами стали Рияд Марез и Хулиан Альварес.



«Ливерпуль» пробился в 1/8 финала благодаря победе над «Дерби Каунти». В основное время команды не сумели открыть счёт, а в серии пенальти сильнее оказались красные — 3:2.



В сегодняшнем матче определится последний участник четвертьфинальной стадии турнира.