Джо Барнс: Энцо Фернандес подойдёт «Ливерпулю», но не «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джо Барнс поделился мнением об аргентинском полузащитнике «Бенфики» Энцо Фернандесе, на которого претендует мерсисайдский клуб. Ранее сообщалось, что лиссабонцы просят за своего игрока € 120 млн.

«Он очень агрессивный, трудолюбивый полузащитник, который подойдёт «Ливерпулю», но не подойдёт, например, «Манчестер Сити» или «Арсеналу». Энцо соответствует профилю игрока, которого «Ливерпуль» хотел бы иметь. Он воинственный и обладает хорошей техникой. Он не Давид Сильва или Кевин де Брёйне, игроки, которых обычно ищет «Манчестер Сити», но он может принести пользу нам», — приводит слова Барнса Record.

Энцо Фернандес стал в составе сборной Аргентины чемпионом мира, проведя за национальную команду участие во всех семи встречах турнира. На его счету один гол и одна результативная передача. По окончанию мундиаля Энцо был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира.

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