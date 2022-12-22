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Джо Барнс: Энцо Фернандес подойдёт «Ливерпулю», но не «Манчестер Сити»

Джо Барнс: Энцо Фернандес подойдёт «Ливерпулю», но не «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джо Барнс поделился мнением об аргентинском полузащитнике «Бенфики» Энцо Фернандесе, на которого претендует мерсисайдский клуб. Ранее сообщалось, что лиссабонцы просят за своего игрока € 120 млн.

«Он очень агрессивный, трудолюбивый полузащитник, который подойдёт «Ливерпулю», но не подойдёт, например, «Манчестер Сити» или «Арсеналу». Энцо соответствует профилю игрока, которого «Ливерпуль» хотел бы иметь. Он воинственный и обладает хорошей техникой. Он не Давид Сильва или Кевин де Брёйне, игроки, которых обычно ищет «Манчестер Сити», но он может принести пользу нам», — приводит слова Барнса Record.

Энцо Фернандес стал в составе сборной Аргентины чемпионом мира, проведя за национальную команду участие во всех семи встречах турнира. На его счету один гол и одна результативная передача. По окончанию мундиаля Энцо был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира.

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