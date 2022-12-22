Джузеппе Маротта: Лукаку любит «Интер». Он мотивирован на великие дела

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал будущее нападающего Ромелу Лукаку в клубе. Права на бельгийца принадлежат лондонскому «Челси», в итальянском клубе игрок находится на правах арендного соглашения, срок которого истекает в июне.
«Мы знаем, что Ромелу любит «Интер», мы это чувствуем. Он мотивирован на великие дела и работает над тем, чтобы вернуть хорошую форму как можно скорее», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
На чемпионате мира в Катаре Лукаку в составе сборной Бельгии провёл два матча и не отметился результативными действиями.
За «Интер» в текущем сезоне бельгиец провёл четыре матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ
- 22 декабря 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:26
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:10
-
20:08