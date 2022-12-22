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Джузеппе Маротта: Лукаку любит «Интер». Он мотивирован на великие дела

Джузеппе Маротта: Лукаку любит «Интер». Он мотивирован на великие дела
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Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал будущее нападающего Ромелу Лукаку в клубе. Права на бельгийца принадлежат лондонскому «Челси», в итальянском клубе игрок находится на правах арендного соглашения, срок которого истекает в июне.

«Мы знаем, что Ромелу любит «Интер», мы это чувствуем. Он мотивирован на великие дела и работает над тем, чтобы вернуть хорошую форму как можно скорее», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

На чемпионате мира в Катаре Лукаку в составе сборной Бельгии провёл два матча и не отметился результативными действиями.

За «Интер» в текущем сезоне бельгиец провёл четыре матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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