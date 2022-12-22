Стали известны размеры призовых, которые получат сборные после завершения ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре завершился зрелищным финалом между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 по пенальти), после чего настала пора подвести итоги. Как сообщает NBC Sports, всего ФИФА выделила более € 410 млн призовых для команд-участниц турнира, которые были распределены в зависимости от того, до какой стадии дошла каждая из команд.

По € 8,5 млн получат сборные, которые квалифицировались на турнир и вылетели на групповой стадии: Катар, Эквадор, Уэльс, Иран, Мексика, Саудовская Аравия, Дания, Тунис, Канада, Бельгия, Германия, Коста-Рика, Сербия, Камерун, Гана и Уругвай.

Около € 12 млн достанется командам, покинувшим турнир в 1/8 финала: США, Сенегал, Австралия, Польша, Испания, Япония, Швейцария и Южная Корея. Четвертьфиналисты получат немного больше, по € 16 млн: это Бразилия, Нидерланды, Португалия, Англия.

Сборная Марокко, которая заняла четвёртое место, получит от ФИФА почти € 23,5 млн, а Хорватия, завоевавшая бронзовые медали — чуть меньше € 25,5 млн. Серебряный призёр ЧМ, Франция, получит € 28 млн, а победитель турнира, сборная Аргентины — € 37,5 млн.

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