Президент ФФФ — о провокации игроков Аргентины в адрес Мбаппе: это заходит слишком далеко

Президент федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Гре рассказал, что в связи с многочисленными расистскими оскорблениями в соцсетях в адрес Орельена Тчуамени и Рандаля Коло Муани были поданы судебные иски. Также Ле Гре высказал мнение о многочисленных провокациях аргентинских игроков в адрес Килиана Мбаппе после финала чемпионата мира.

«Мы запустили различные процедуры. Это очень шокирует. Это ребята, которые сделали всё возможное, чтобы сборная Франции добилась успеха. Важно, чтобы мы их поддерживали.

Я написал своему коллеге из аргентинской федерации, что считаю это [поведение игроков Аргентины] ненормальным — в контексте правил спортивного соревнования мне трудно это понять. Это заходит слишком далеко. В сравнении с ними поведение Мбаппе было образцовым», — приводит слова Ле Гре Ouest France.

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