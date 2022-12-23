Президент ФФФ — о провокации игроков Аргентины в адрес Мбаппе: это заходит слишком далеко

Президент федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Гре рассказал, что в связи с многочисленными расистскими оскорблениями в соцсетях в адрес Орельена Тчуамени и Рандаля Коло Муани были поданы судебные иски. Также Ле Гре высказал мнение о многочисленных провокациях аргентинских игроков в адрес Килиана Мбаппе после финала чемпионата мира.
«Мы запустили различные процедуры. Это очень шокирует. Это ребята, которые сделали всё возможное, чтобы сборная Франции добилась успеха. Важно, чтобы мы их поддерживали.
Я написал своему коллеге из аргентинской федерации, что считаю это [поведение игроков Аргентины] ненормальным — в контексте правил спортивного соревнования мне трудно это понять. Это заходит слишком далеко. В сравнении с ними поведение Мбаппе было образцовым», — приводит слова Ле Гре Ouest France.
Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе:
- 23 декабря 2022
-
01:22
-
01:15
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:53
-
00:21
-
00:19
-
00:12
-
00:08
-
00:07
-
00:00
- 22 декабря 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:26
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:51