«Зенит» может обменять Алберто на пятерых игроков «Коринтианса»

В ближайшее время боссы «Коринтианса» и «Зенита» обсудят детали перехода нападающего Юри Алберто в бразильский клуб. Об этом сообщает Goal. Это должно произойти до конца года.



По информации источника, сине-бело-голубые хотят получить за форварда € 25 млн, а также включить в сделку полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана, выступающих за российский клуб на правах аренды. При этом со стороны «якорных» в сделку могут быть включены полузащитника Адсон Феррейра, защитника Роберт Ренан и юный вингер Педро Сантос.

Ранее появилась информация, согласно которой «Палмейрас» намерен провести встречу с агентом Клаудиньо и представителями «Зенита», чтобы обсудить возможный переход. Бразильский клуб заинтересован в полноценном трансфере 25-летнего полузащитника.

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