Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов среди женщин

23 декабря завершились последние матчи шестого тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в которых «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0, а «Реал» не испытал проблем с «Влазнией» — 5:1. По итогам этих встреч определились все участники 1/4 финала турнира.
Групповой этап успешно прошли «Челси» и «ПСЖ», которые заняли первое и второе место группы А соответственно. Победителем квартета В стал «Вольфсбург», а вторую строчку заняла «Рома». Из группы С вышли «Арсенал» и «Лион», а из группы D борьбу в турнире продолжат «Барселона» и «Бавария».
Жеребьёвка четвертьфинала и полуфинала турнира пройдёт 10 февраля 2023 года. Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является французский «Лион», обыгравший в финале «Барселону» со счётом 3:1.
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