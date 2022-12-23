Альфонсо Дэвис четвёртый раз признан игроком года в Канаде
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Футболист мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис был признан игроком 2022 года в Канаде. Он удостоился этого звания уже в четвёртый раз. Об этом сообщил Reuters.
Дэвис помог сборной Канады вернуться на чемпионат мира впервые за 36 лет и забил первый гол страны на мировом первенстве в Катаре. Футболист на чемпионате мира провёл все три игры и отличился забитым голом в ворота национальной команды Хорватии (1:4). Сборная Канады заняла последнее место в группе F и не смогла выйти в плей-офф. Кроме Хорватии, соперниками канадцев были команды Марокко и Бельгии.
В составе «Баварии» Дэвис стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.
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