Альфонсо Дэвис четвёртый раз признан игроком года в Канаде

Футболист мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис был признан игроком 2022 года в Канаде. Он удостоился этого звания уже в четвёртый раз. Об этом сообщил Reuters.

Дэвис помог сборной Канады вернуться на чемпионат мира впервые за 36 лет и забил первый гол страны на мировом первенстве в Катаре. Футболист на чемпионате мира провёл все три игры и отличился забитым голом в ворота национальной команды Хорватии (1:4). Сборная Канады заняла последнее место в группе F и не смогла выйти в плей-офф. Кроме Хорватии, соперниками канадцев были команды Марокко и Бельгии.

В составе «Баварии» Дэвис стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.

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