Президент FFF: контракт с Дешамом до 2026-го? А почему не до 2030-го?

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре высказался о продлении контракта с главным тренером трёхцветных Дидье Дешамом.
«Планируем ли мы продлить контракт с Девшамом до следующего чемпионата мира в 2026 году? А почему не до 2030 года? Мы уже договорились встретиться и обсудить то, что произошло в Катаре и его желаниях, мы уже думаем о Евро-2024.
Думаю, мы всё быстро уладим. Если он не захочет остаться, то всё пройдёт быстро. Если захочет — то это займёт чуть больше времени. Но мы надеемся завершить все переговоры до конца года», — приводит слова Ле Гре Ouest France.
Ранее сообщалось, что Ноэль Ле Гре рассчитывает продлить контракт Дешама до Евро-2024, так как в этом году заканчивается его президентский срок во главе FFF, однако сам специалист хочет остаться во главе сборной Франции до окончания следующего чемпионата мира, который состоится в 2026 году.
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