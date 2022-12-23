Гвардиола — о матче с «Ливерпулем»: команды показали невероятный уровень и интенсивность

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Ливерпулем» (3:2).



«После чемпионата мира и долгого перерыва в игре обе команды показали невероятный уровень и интенсивность.



«Ливерпуль» — сложный соперник, когда они играют хорошо, они истребляют вас. Качество переходов в атаку, которые они делают, как создают моменты… Благодарен игрокам. Необходимо поддерживать их ритм.



Это правда, что ребята, которые вернулись после недельного перерыва, немного потеряли, но не сильно. Это сложнее для игроков, которые были здесь и имели свободное время, таких как Эрлинг (Холанд. — Прим. «Чемпионата») и Коул (Палмер. — Прим. «Чемпионата»). Они выглядели здорово, работали интенсивно.



Кевин (Де Брёйне. — Прим. «Чемпионата») играл с огнем внутри себя. Он должен был найти его. Что за игрок. Сколько лет он сюда приезжает? Восемь лет? Он абсолютная легенда, у него есть желание зажечь этот огонь.



Первый тайм ребята из академии сыграли очень хорошо. Давно я не видел такой игры, как показал Рико Льюис, ему 17 или 18 лет. То, как он играл с мячом и без мяча — нам повезло, что этот игрок есть у нас на следующее десятилетие. Надеюсь, команда сможет принять его, игра, которую он показал, была исключительной», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» в 1/4 финала турнира встретится с «Саутгемптоном». Игра пройдёт 10 или 11 января.

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