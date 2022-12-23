Натан Аке высказался о победе в матче Кубка лиги с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Ливерпулем» (3:2). На счету Аке победный гол.
«Было приятно вернуться. Немного странно, но это была хорошая игра, захватывающая, тяжёлая, и нам удалось победить. Это было хорошо.
У нас не было слишком много тренировок, поэтому в концовке было тяжело, немного сводило ноги. Думаю, что все боролись хорошо, как и Рияд (Марез. — Прим «Чемпионата»), который некоторое время отсутствовал. Было приятно видеть.
Думаю, что был хороший опыт на чемпионате мира, но после нескольких выходных необходимо вернуться в другую реальность. Все прошли через это хорошо», — приводит слова Аке Sky Sports.
«Манчестер Сити» в 1/4 финала турнира встретится с «Саутгемптоном». Игра пройдёт 10 или 11 января.
Видео: Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
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