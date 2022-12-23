Матеус Кунья попрощался с «Атлетико» в социальной сети

Бразильский нападающий Матеус Кунья опубликовал прощальный пост в социальной сети. Ранее сообщалось, что форвард может перейти из испанского «Атлетико» в английский «Вулверхэмптон».
«О том, как любить и чувствовать себя любимым. Такие вещи никогда не изменятся. Чувствовать себя отождествлённым с чем-то, чувствовать себя важным, чувствовать привязанность и чувствовать себя частью целой семьи — это другое. Вам, «атлетикос», говорю спасибо от всего сердца. У вас есть фантастические игроки как спортсмены, так и люди. У вас есть поклонники, которые заставляют вас чувствовать себя как дома даже на другом конце света.
Футбол, как и любая другая работа, таков: есть тот, кто руководит, потому что в какой-то момент это очень важно, у него есть своя иерархия, и есть тот, кто принимает решения, и тогда вы тоже должны принимать свои. В моём сердце всегда будет кусочек «Атлетико»!
Мне было комфортно просто потому, что я чувствовал, что вы дали мне всё.
Большое спасибо, Кунья», — написал футболист в социальной сети.
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