Антон Бобёр прокомментировал возможный переход Сергея Пиняева в «Локомотив»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о возможном переходе полузащитника самарского клуба Сергея Пиняева в московский «Локомотив».
«Только Сергей знает: уйдёт он или нет. Очень много нюансов. Пиняев сам выбирает тот путь развития, который считает нужным. Одно можно с уверенностью сказать — у него светлое будущее.
Серьёзная потеря для самарцев? Нет. Из команды уже уходили такие лидеры, как Зиньковский и Сергеев. Работа выстроена так, что через какое-то время после продажи ключевых футболистов в «Крыльях» появляется новая звезда», — приводит слова Бобра «РБ Спорт».
Пиняев провёл 11 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметившись тремя голами и отдав одну результативную передачу.
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