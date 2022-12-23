Колосков: буду выступать на заседании исполкома РФС и выскажусь против перехода в АФК

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выступит на исполкоме федерации 23 декабря и выскажется против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Я думаю, что решение исполкома РФС о переходе в АФК будет однозначным — сторонников этой идеи не будет и никто не проголосует за. На этом тема будет закрыта навсегда. Конечно, если бы я состоял в исполкоме, то тоже проголосовал бы против. Более того, я буду выступать завтра на заседании исполкома и выскажусь против перехода в АФК, у меня есть такое право», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
Сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, однако была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Также от международных соревнований были отстранены российские клубы. После этого встал вопрос о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
В ходе ноябрьского сбора национальная команда России провела два контрольных матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи подопечные Валерия Карпина завершили с одинаковым счётом — 0:0.
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