Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колосков: буду выступать на заседании исполкома РФС и выскажусь против перехода в АФК

Колосков: буду выступать на заседании исполкома РФС и выскажусь против перехода в АФК
Комментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выступит на исполкоме федерации 23 декабря и выскажется против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я думаю, что решение исполкома РФС о переходе в АФК будет однозначным — сторонников этой идеи не будет и никто не проголосует за. На этом тема будет закрыта навсегда. Конечно, если бы я состоял в исполкоме, то тоже проголосовал бы против. Более того, я буду выступать завтра на заседании исполкома и выскажусь против перехода в АФК, у меня есть такое право», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, однако была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Также от международных соревнований были отстранены российские клубы. После этого встал вопрос о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

В ходе ноябрьского сбора национальная команда России провела два контрольных матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи подопечные Валерия Карпина завершили с одинаковым счётом — 0:0.

Новость по теме
Александр Мостовой: буду удивлён переходу России в АФК. Как можно перепрыгивать туда-сюда?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022