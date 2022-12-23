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Агент Головина: Саша много работает, чтобы подготовиться к возобновлению Лиги 1

Агент Головина: Саша много работает, чтобы подготовиться к возобновлению Лиги 1
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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о подготовке футболиста к возобновлению сезона во Франции.

«С Сашей постоянно общаемся, он много работает, чтобы подготовиться к возобновлению сезона и обрести ту форму, которая поможет в играх чемпионата. Надеемся, что к первой игре 28-го декабря он подойдёт в боевой форме и поможет «Монако» одержать победу», — приводит слова Александра Клюева Metaratings.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний Головин провёл 14 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В среду, 28 декабря, «Монако» в выездном матче встретится с «Осером». Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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