Нигматуллин: решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола будет катастрофой

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе национальной команды в Азиатскую конфедерацию.
«Решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола будет катастрофой. Где Россия и где Азия? Это решение будет выглядеть странным. Я не уверен, что там готовы принять нас с распростёртыми объятиями. Понятно, что международные соревнования нужны. Но, насколько я понимаю, нас ведь забанила ФИФА. И что решит переход в Азиатскую конфедерацию, честно говоря, не очень понятно.
Мне кажется, что потом обратного пути может и не быть. Как мы вернёмся обратно в Европу, когда всё встанет на круги своя? Когда сборную России снова будут уважать?» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 23 декабря 2022
-
10:30
-
10:11
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:18
-
08:11
-
08:01
-
08:00
-
07:50
-
07:39
-
07:38
-
07:25
-
06:57
-
06:42
-
06:34
-
04:53
-
04:05
-
03:52
-
03:26
-
03:17
-
03:01
-
02:47
-
02:38
-
02:22
-
02:04