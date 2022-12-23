Нигматуллин: решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола будет катастрофой

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе национальной команды в Азиатскую конфедерацию.



«Решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола будет катастрофой. Где Россия и где Азия? Это решение будет выглядеть странным. Я не уверен, что там готовы принять нас с распростёртыми объятиями. Понятно, что международные соревнования нужны. Но, насколько я понимаю, нас ведь забанила ФИФА. И что решит переход в Азиатскую конфедерацию, честно говоря, не очень понятно.



Мне кажется, что потом обратного пути может и не быть. Как мы вернёмся обратно в Европу, когда всё встанет на круги своя? Когда сборную России снова будут уважать?» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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