Аленичев: Дзюба и Соболев затерялись бы в Азии. Ошибаюсь? Пусть поедут и докажут обратное!

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, а ныне тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением о том, кто из российских футболистов смог бы проявить себя в Азии.
«Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня всё было нормально — их уровень потянул бы.
Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Дмитрий Аленичев покинул пост главного тренера красноярского «Енисея» в мае 2019 года. Ранее он тренировал тульский «Арсенал» и московский «Спартак». После клубов в его тренерской карьере не было.
- 23 декабря 2022
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