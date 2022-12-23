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Могилевец рассказал, была ли у него возможность уехать играть в Европу

Могилевец рассказал, была ли у него возможность уехать играть в Европу
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Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал, мог ли он уехать в топовый европейский чемпионат.

«Хотелось поиграть в Италии, особенно после работы со Спаллетти. В академии «Зенита» моя команда ездила туда на турнир — выиграли тогда, я себя проявил. После этого стал следить за Серией А. Думаю, там у меня было бы больше всего возможностей себя проявить. Я, конечно, не про топ-команды.

Если бы моими делами тогда занимались люди, у которых была бы конкретная цель отправить меня в Европу, в 20 лет я бы спокойно уехал куда-нибудь. Даже в Серию В бы отправился, под задачу подняться. Я тогда как раз начал привлекаться в сборную России, и спрос, думаю, точно бы был. И вопрос о деньгах бы даже не стоял.

Но такое понимание приходит только с возрастом», — приводит слова Могилевца Sport24.

Павел Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 29-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России. Последним клубом футболиста в РПЛ стал «Нижний Новгород». В августе 2022 года он подписал контракт с «Бунёдкором» из Узбекистана до конца года.

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