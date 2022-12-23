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Непомнящий: АФК по сравнению с УЕФА — коммерчески невыгодная организация

Непомнящий: АФК по сравнению с УЕФА — коммерчески невыгодная организация
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию.

«Если есть сигнал о том, что Европа наотрез отказывается от нас, то, конечно, нужно что-то предпринимать. С другой стороны, как мне кажется, нам нужно ждать до последнего — Азиатская конфедерация от нас никуда не уйдёт, этот вариант будет доступен в любое время. В конце концов, мы пока можем выступать в закрытом формате, как это происходит сейчас.

Безусловно, Европа во всех смыслах предпочтительнее Азии. Переход в АФК будет экономически невыгоден, возникнут сложности с длинными перелётами — для клубов это накладно. АФК по сравнению с УЕФА — коммерчески невыгодная организация. В еврокубках мы что-то точно зарабатываем, а АФК — слабая конфедерация в экономичном смысле, там нет такой заинтересованности у рекламодателей, нет больших телевизионных контрактов.

В любом случае, насколько я знаю, УЕФА от нас не отказывается и не хочет, чтобы Россия уходила. Но, понятно, что политические силы сейчас сильнее, чем общественные организации. Не скажу, что у меня достоверные источники, но я слышал такую информацию. Поэтому с переходом в АФК я бы не торопился, всё ещё может измениться», – приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

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