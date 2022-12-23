Канунников не исключил, что может вернуться на поле в составе профессиональной команды

Бывший нападающий сборной России по футболу Максим Канунников допустил, что еще сможет вернуться в профессиональный футбол.



«В марте, когда я только восстановился, вернулся в общую группу и находился в заявке на первую игру после возобновления чемпионата, почувствовал снова боль в колене. Понял для себя, что это до конца сезона.



Прежде, бывало, когда какие‑то травмы происходили я говорил сам себе: «Сколько ты будешь еще меня мучать, проверять на прочность? Еще месяц‑два — окей». То есть раньше я был уверен, что меня ничего морально не сломает. Тут же у меня будто свет выключился, когда я почувствовал, что болит колено. Понял, что до конца сезона не восстановлюсь и хочу сделать паузу, будто руки опустились. Позже контракт закончился, а затем ни на меня не выходили клубы, ни я не проявлял активности, чтобы найти команду.



Возраст мы сейчас не берем. Физически я еще могу несколько лет бегать. Меня останавливает боязнь снова ощутить травму. Нога по‑прежнему беспокоит, побаливает, хотя я здесь играю в футбол. Я не хочу кого‑то подводить. Прийти‑то можно в какой‑то коллектив, подписать контракт. Но будешь ли ты полезен и будешь ли получать удовольствие от этого?



Возможно, я проснусь завтра, или через месяц, побегу. И после этого не буду чувствовать никакой боли, дискомфорта. Тогда дам себе время, найду хороших индивидуальных тренеров и восстановлю кондиции. Дай бог, смогу вернуться. Почему нет? Я себя не закапываю, не говорю «нет» карьере футболиста. Допускаю, что в будущем возможно абсолютно всякое.



Очень много примеров, когда после длительных тяжелых травм людей списывали со счетов, забывали их имена. Потом они возвращались и становились чемпионами, даже мировыми. Я не причисляю себя к тем же людям. Однако себе в голове даю шанс, что такое может произойти и я смогу вернуться. Поэтому и не говорю о завершении карьеры. Мне 31 год всего, для меня это слишком мало», — приводит слова Канунникова «Матч ТВ».



В мае Канунников покинул самарские «Крылья Советов», в которые перешел в 2018 году. С тех пор футболист находится в статусе свободного агента.



Нападающий за свою карьеру выступал в таких клубах, как «Зенит», «Томь», «Амкар», «Рубин», «СКА‑Хабаровск». На его счету также 12 матчей в составе сборной России по футболу.

Новость по теме Максим Канунников поделился эмоциями от работы со Станиславом Черчесовым