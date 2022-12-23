Канунников рассказал, как за один поход в магазин потратил около 700 тысяч рублей

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Максим Канунников рассказал, как за один поход в магазин потратил на одежду около 700–750 тысяч рублей.



«50 тысяч евро — самые большие премиальные в карьере? Нет. Больше были в «Зените» за победу в Кубке России, когда обыграли «Сибирь» в финале.



Помню ли, сколько заплатили? Я‑то помню. Но если эта сумма будет озвучена… Давай лучше не будем. Точно больше, чем 50 тысяч евро.



Бывало такое, что вечером выбирались в ресторан. И как‑то раз мне надо было купить для похода в заведение брюки. По итогу я купил не только их, но и несколько рубашек, пиджаков, кеды, куртку. Порядка 700–750 тысяч рублей оставил в магазине.



Еще очень часто в «Рубине» случалось, что выходных было по пальцам пересчитать. Их особо не было. Если выходной, то восстановительный день, плюс постоянно в сборную вызывали. Когда же выходные выпадали, сидел дома и думал, что делать. Сразу приходила в голову мысль поехать в магазин. В итоге набираешь просто всё, что понравилось: «О, это прикольно!». Иногда даже не примеряя, просто посмотрев размер. Суммы огромные выпадали, даже не смотрел на них.



В «Рубине» получал больше 600 тысяч рублей в месяц. Там еще были пункты на увеличение зарплаты каждый год за количество времени на поле. Так она постоянно у меня и увеличивалась», — приводит слова Канунникова «Матч ТВ».



Футболист является воспитанником «Зенита». Он дебютировал за основу петербургской команды в 2009 году, а покинул ее в начале 2013‑го.



За свою карьеру Канунников выступал в таких клубах, как «Томь», «Амкар», «Рубин», «СКА‑Хабаровск» и «Крылья Советов». На его счету также 12 матчей в составе сборной России по футболу.

Новость по теме Канунников не исключил, что может вернуться на поле в составе профессиональной команды