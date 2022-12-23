Огненный матч между «МС» и «Ливерпулем», очередное достижение Овечкина. Главное к утру

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» провели яркий матч в Кубке лиги, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, игроки сборной Марокко направят призовые с чемпионата мира на благотворительность. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги.

2. Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ.

3. Игроки Марокко потратят € 25 млн призовых за участие в ЧМ на помощь бедным жителям страны.

4. Ловрен спел песню, которая считается гимном хорватских националистов.

5. Нигматуллин: не дай бог приз лучшему вратарю года дадут Мартинесу. Он и его опошлит.

6. ФИФА признала факт несанкционированного доступа на поле после финала чемпионата мира.

7. Два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Оттаву» в овертайме.

8. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов повторил клубный рекорд 98-летней давности.

9. Наоми Осака — самая высокооплачиваемая спортсменка 2022 года по версии Forbes.

10. Овечкин — о 0 голов в последних 4 матчах: я бы беспокоился, если бы у меня не было шансов.